金管局：轉數快累積錄690萬帳戶登記

香港金管局提交立法會的文件顯示，該局鼓勵銀行推出「簡易帳戶」服務，以較精簡的客戶盡職審查措施，為企業客戶提供基本的銀行服務。截至2020年底，共有4家銀行推出此服務，共有超過6,000宗申請成功開立「簡易帳戶」。

至於引入多於一家個人信貸資料服務機構，局方指，現正釐清細節及進行各項準備工作。當準備就緒，行業公會將會就提供個人信貸資料服務進行招標，預期新系統將於2022年底投入服務。

轉數快的登記數字及使用量一直有穩定增長，由系統推出至2020年12月31日，共錄得690萬個帳戶登記，包括443萬個手機號碼、112萬個電郵地址、121萬個轉數快識別碼，以及11萬個香港身份證號碼，較2019年底增加了71%，相當於290萬個新增帳戶登記。

轉數快於2020年12月6日推出了新功能，讓市民經銀行以香港身份證號碼綁定銀行帳戶，由12月6日推出至12月底，不足1個月已錄得超過11萬個新功能的登記。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020