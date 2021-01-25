中小企百分百擔保特惠貸款錄2.62萬宗申請　涉410億

金管局提交立法會的文件指，中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款方面，截至2021年1月15日，已批出超過26,200宗申請，涉及金額約410億港元。

其中，近9,000宗申請受惠於優化措施，涉及金額約130億港元。期內，約16,400宗申請選擇了延遲償還本金。

八成及九成信貸擔保產品方面， 2020年全年共批出超過4,700宗申請，涉及金額約150億港元，約1,500宗貸款選擇了延遲償還本金。

此外，截至今年1月15日，共批出約38,000宗在新按保範圍內的申請，當中超過9成為首次置業人士。銀行亦為借款人提供「還息不還本」或延長還款期的安排，以協助減輕其還款負擔

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020