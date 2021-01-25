各地爆搶客戰　屯門大型上車盤料農曆年前開售

各區多個新盤加入搶客混戰，屯門區今年首個登場大型上車項目，樓書已正式上網，發展商料日內公布開價，好大機會農曆新年前開售。而其他各個收票盤的認購反應踴躍，凍結市場大批購買力。

屯門新盤帝御·嵐天樓書上網 明日開價料入場費300萬有找

多個新盤籌備農曆新年前登場。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天的樓書已剛上網，周二(26日)好大機會公布首張價單，主要先推開放式及一房戶，折實入場費料低於300萬港元，發展商有意提供最高9成一按，而示範單位隨即於本周三(27日)開放，預計2月上旬開售。

他透露，項目提供557個單位，間隔開放式至兩房不等，當中約25%為開放式、72%為主打一房，其他為兩房戶，實用面積介乎184至388方呎。今日(25日)率先推介一房連衣帽間間隔單位，其中6座16樓單位17，實用面積344方呎，長方形大廳間隔四正，廚房屬開放式設計。

至於項目2期帝御·星濤剛售出地下連花園特色戶，為1座1樓單位18，實用面積186方呎，花園157方呎，做價413.59萬元，呎價22,236元，創出該期新高紀錄。樓盤首兩期已售出約1,066伙，2期佔約479伙。

Silversands累積收票已達200張 料周內開售

MONACO周五推售90伙已錄逾千登記

會德豐地產旗下啟德MONACO，繼早前推出單位熱銷後，本周五將再度推售90伙應市，消息透露，截至今晚已錄逾1,000個登記，超額認購逾10倍。

SEA TO SKY本月暫售51伙 平均呎價逾1.72萬元

該盤開售至今累積共售出逾1,050個單位，套現逾114億元。長實地產投資董事郭子威表示，滿意樓盤近期銷情，相信隨着經濟慢慢恢復，今年香港經濟增長或高達5%，上半年樓價會繼續橫行，但下半年可望加速反彈，未來一年或有約10%升幅。

愛海頌兩房連天台戶呎售逾2.16萬創同類新高

長實集團旗下長沙灣愛海頌，開盤至今累售695伙，總成交金額逾66億元，僅餘181個單位未售。該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，近月一手市場交投暢旺，項目續錄成交，早前售出第5座40樓C單位，屬兩房連天台特色戶，成交金額1,046.5萬元，實用呎價21,622元，成交金額及呎價均創項目同類單位新高。物業預計關鍵日期為2021年6月底，預計第一季取得入伙紙後，準買家將有機會親身到現樓參觀。

發展商有見農曆新年將至，特別推出「送金牛‧迎新春」優惠，由本周五(29日)起，凡簽署臨時買賣合約購買價單所列單位的買家，將獲贈逾4両足金金牛一隻，每隻價值98,000元，優惠名額以單位計算共5個，先到先得。

The Campton開放式戶呎售逾2.27萬破頂

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，過去周末錄得5宗開放式及1宗兩房單位成交，其中32樓S單位開放式戶，實用面積272方呎，成交價為620萬元，呎價22,794元，創項目新高。同系屯門上源則售出2B座19樓F單位，實用面積787方呎，成交價1,135.8萬元，呎價14,432元。

LP6大宅5369萬元售出

一手樓市湧現大額交投。據一手銷售資訊網資料，南豐集團的將軍澳日出康城LP6，剛售出2座65樓A單位，實用面積2,712方呎，成交價5,369.8萬元，呎價19,800元。

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