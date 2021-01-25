沙田第一城交投旺　本月已錄約41宗成交

樓市氣氛回暖，多個屋苑成交活躍，沙田第一城、青衣曉峰園等本月交投量，均大幅超越上月水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座高層G室，實用面積601方呎，套三房間隔，獲買家以945萬元買入，實用呎價約15,724元，原業主於2011年1月以518萬元購入，按買入價計算，帳面升值約82%，或獲利約427萬元，新買家為本區客。

●筲箕灣形薈1月暫錄3宗買賣，其中2座低層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，開放式廚房設計，原業主叫價約1,000萬元，議價後以約960萬元成交，實用呎價約19,835元，新買家為外區用家，原業主於2016年10月以約923.1萬元購入，是次轉售帳面獲利約36.9萬元，物業升值約4%。

●鰂魚涌太古城明宮閣低層H室，實用面積702方呎，三房間隔，於1月初以1,450萬元放盤，放盤僅兩周即獲區內用家以1,368萬元承接，實用呎價19,487元，原業主於1999年11月以361萬元買入單位，持貨21年帳面獲利1,007萬元，期內單位升值約2.8倍。

●鰂魚涌居屋康山花園6座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場以730萬元沽出，實用呎價約16,937元，原業主於2007年3月以約210萬元購入，當時已補地價，現轉手帳面獲利約520萬元，物業升值約2.5倍，屋苑現時約有26個放盤，入場費由735萬元起。

●北角建華花園低層D室，實用面積552方呎，三房間隔，獲區外首置上車客以800萬元承接，實用呎價14,493元，原業主於2010年6月購入上址作自住，當時作價405萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利395萬元，期內升值約98%。

●北角威景臺C座中層6室，實用面積700方呎，三房間隔，以1,342.8萬元連車位易手，實用呎價19,183元，原業主於2010年4月以675萬元買入，持貨11年帳面獲利667.8萬元，單位升值近99%。

●黃竹坑居屋雅濤閣4座中層C室，實用面積約577方呎，三房間隔，未補價第二市場以683萬元成交，實用呎價約11,837元，新買家為南區公屋客，申請購買證後，曾在多區參觀其他二手居屋，但最後仍決定回流南區海景屋苑，原業主於2001年3月以約143.8萬元購入，是次轉售帳面獲利539.2萬元，物業升值約375%。

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九龍區

●將軍澳新寶城1月暫錄約10宗二手買賣，包括6座低層C室，實用面積562方呎，三房間隔，叫價810萬，後降至770萬元成交，調減40萬元，減幅約5%，實用呎價約13,701元，新買家一直於外區租樓，為方便子女入讀法國國際學校而搬入將軍澳，決定「租轉買」入市自用。

●將軍澳慧安園1座高層B室，實用面積502方呎，三房間隔，享園景，去年9月放盤叫價780萬元，放盤約4個月，累減65萬元，減幅達8.3%。最終獲買家以715萬元承接，實用面積呎價14,243元，屬市價成交，原業主於1998年11月以209.5萬元購入，持貨逾22年至今將單位轉手帳面獲利505.5萬元，單位升值約2.4倍

●牛頭角淘大花園本月暫錄30宗成交，屋苑F座高層2室，實用面積390方呎，兩房間隔，外區上車客以620萬元承接單位，實用呎價15,897元。原業主於2011年9月以288萬元入市，是次轉手帳面獲利約332萬元。

●九龍啟德1號(II)第3座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，開價1,200萬元，放盤5個月減價45萬元，以約1,155萬元成交，實用呎價21,115元，買家為首置客。

●紅磡都會軒1座中高層7室，實用面積479方呎，兩房間隔，以880萬元放盤，1個月後獲外區客接洽，減價10萬元，以約870萬元成交，實用呎價18,163元。原業主於2011年2月以約502萬元購入單位，是次轉售帳面賺約368萬元。

●旺角富華大樓中層C室，實用面積206方呎，開放式間隔，放盤約兩個月，原叫價350萬元，減價16.2萬元或約4.6%，以333.8萬元沽出，實用呎價16,204元。

●旺角居屋富榮花園4座低層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價580萬元，實用呎價11,983元。據了解，原業主早於1998年3月以190萬元購入上址，持貨近23年帳面獲利390萬元。

●西南九龍匯璽II第5B座中層B室，實用面積385方呎，一房間隔，原每月叫租約2.1萬元，減租3,000元，以1.8萬元租出，實用呎租46.8元。

●長沙灣昇悅居6座高層C室，實用面積602方呎，三房間隔，去年11月開價1,180萬元，最近調整至1,100萬元即獲洽購，最終累減110萬元，以1,070萬元成交，實用呎價17,774元。原業主於2005年2月以315萬元買入單位，持貨近16年帳面獲利755萬元，升值近2.4倍。

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新界區

●馬鞍山翠擁華庭9座中層E室，實用面積504方呎，兩房間隔，以700萬元易手，實用呎價13,889元。原業主於2007年以222萬元購入單位，持貨14年帳面獲利478萬元，升值約2.2倍。

●沙田御龍山9座高層A室，實用面積1,845方呎，四房連雙套房間隔，放盤開價約4,300萬元，議價後減價400萬元，以3,900萬元易手，實用呎價21,138元，仍創同類單位新高價。

●沙田第一城本月暫錄約41宗成交，屋苑51座高層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以535萬元易手，實用呎價17,599元。原業主於2011年以234萬元購入單位，持貨10年帳面獲利301萬元離場，單位升值約1.3倍。

●大埔廣場宜富閣高層B室，實用面積388方呎，兩房間隔，去年10月底開始放盤，近日以497萬元交吉沽出，實用呎價12,809元。據悉，原業主於1996年8月以約135萬元購入單位，持貨24年帳面獲利約362萬元，物業升值約2.7倍。

●粉嶺花都廣場10座低層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，外望東北市區景觀，原叫價520萬元，減價20萬元，最終以500萬元沽出，實用呎價12,755元。屋苑本月累錄約10宗二手成交個案，平均實用呎價12,916元。

●元朗溱柏5座中高層F室，實用面積468方呎，一房間隔，近日以583萬元交吉沽出，實用呎價12,457元。據悉，原業主於2014年6月以約383.6萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約199.4萬元。

●屯門偉景花園B座低層F室，實用面積519方呎，三房間隔，去年12月放盤價540萬元，終減至496萬元沽出，實用呎價9,557元。

●荃灣海濱花園6座低層A室，實用面積579方呎，三房間隔，減價30萬元，以650萬元沽出，實用呎價11,226元。買家為外區上車客，眼見近期睇樓氣氛熾熱，成交急速，見上址質素及價錢均合意，迅速議價入市。

●馬灣珀麗灣本月累錄29宗成交，較上月28宗明顯增加，屋苑10座中層B室，實用面積668方呎，三房連套房間隔，享青馬大橋海景，上月底放盤叫價860萬元，放盤不足一個月，減價19萬元，以841萬元沽出，實用呎價12,590元。

●青衣曉峰園本月8宗成交，相比上月全月僅2宗彈升3倍，屋苑3座低層C室，實用面積546方呎，兩房間隔，減價30萬元，以710萬元沽出，實用呎價13,004元。

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