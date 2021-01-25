全球經濟未解「缺」！缺櫃礙麥當勞薯餅 歐洲缺芯顯弱點
2021年01月25日 21:05
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全球經濟依然未解「缺」！在缺貨櫃下，世界運費急飆，連帶連鎖快餐店麥當勞也受累；另外，車用晶片短缺隨時令歐洲處於貿易戰下風。
【缺貨櫃】
新冠肺炎打亂全球航運，由於各地經濟復甦步伐不一，各地互相爭奪貨櫃導致貨櫃短缺，苦等貨櫃多時的商家，寧願支付溢價搶奪，導致運費成本急飆，增幅數以倍計，影響所有需要從中國發貨的商家，特別是電子商貿公司和消費者，或需要承擔更高成本。
船期混亂亦可能影響香港麥當勞的薯餅供應，該公司周一(25日)於社交網站表示，由於來自美國的薯餅供應緊張，早餐可免費轉配粟米杯。
全球貨櫃箱指數顯示，40呎貨櫃運費近月急速上升，由2019年不足2,000美元升至上周四的5,340.3美元，創2011年以來高位。
Redwood Logistics行政總裁耶格爾表示，與去年3月低位相比，從中國到美國和歐洲的運費飆升了300%，即使是從美國開出的貨櫃運費也上升，儘管升幅沒有那般瘋狂。全球貨櫃箱指數顯示，40尺櫃運費近月急速上升，由2019年不足2,000美元升至上周四的5,340.3美元，創2011年以來高位。
供應鏈風險公司Resilience36經理Mirko Woitzik亦稱，去年12月從亞洲往北歐航線的現貨運費比一年前高出264%；從亞洲往美國西岸的航線運費亦按年增145%。
造成貨櫃運費急漲的原因之一是貿易不平衡，中國向歐美國家出口遠多過從歐美國家進口。中國疫情於去年第二季基本上已受控，惠及當地經濟快速反彈，這導致亞洲需要貨櫃時，這些貨櫃卻滯留在西方國家。
耶格爾直言，全球共有約1.8億個貨櫃箱貨櫃，卻被放錯地方；現實情況是，每3個從中國離開的貨櫃，只有1個回來，不但導致中國貿易盈餘進一步擴大，中國進取地搶奪空櫃，亦導致美國出口商一櫃難求。
不僅如此，會計師行羅兵咸永道中港運輸和物流負責人Alan Ng表示，由於去年上半年全球大部分地區均需要封鎖防疫，很多新貨櫃的訂單都被取消，惟復甦步伐令人驚訝，貿易量突然復甦，幾乎所有主要的航運公司都需要提升運力，以應對貨櫃短缺問題。
此外，空運能力受限，亦加劇貨櫃短缺情況。空運公司通常會利用客機的額外容量載貨，惟疫情及旅遊限制下，坐飛機的乘客大減，國際航班亦大跌；一些高價值產品如iPhone一般會採用空運，如今也需要改用貨櫃海運。
雖然航運公司已訂購一些新貨櫃，但未必能即時解決問題。上海國際航運研究中心去年第四季發表的報告預預期，貨櫃短缺問題可能持續多3個月或更久。
曾著書論述貨櫃箱貨運革命的經濟師兼歷史學家Marc Levinson則認為，全球航運亂象，很可能與船公司過度追求超大型貨櫃船有關。
他直言，超大型貨櫃船搞亂了全球運輸系統，因為貨船愈來愈大，港口反而無法運作暢順，沒有貨船靠岸時猶如死港，一有貨船靠岸便需要卸載多達3,000個貨櫃，不但貨船在港口要花上更長時間卸貨，貨車亦要大排長龍，鐵路亦無法處理湧現的貨櫃，結果是運送時間更長、增加延誤問題。
【晶片恐成貿戰武器 歐洲頭痕】
除了缺貨櫃外，之前已陸續傳出德國、美國和日本多家汽車巨擘因車用晶片短缺被迫停工甚至減產。現傳戴姆勒決定把有限的晶片優先供給平治S級等盈利能力較高的車型；福士亦採取類似措施，把晶片優先搭載於保時捷的車款及Skoda新推出的純電SUV（多用途運動車）」。日媒則指，瑞薩、東芝、恩智浦、意法半導體等多家晶片商擬將車用晶片售價調高一至兩成。
有見及此，據報「車用半導體在全世界供貨量不足，許多國家自去年底就透過外交管道向台灣求助」，又指台灣的經濟部已要求台積電及聯華電子等增產。台積電則重申，汽車晶片短缺是公司的首要考量，將持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。
值得留意的是，著名研究機構麥肯錫指出，車用晶片缺貨凸顯歐洲半導體技術落後，料需時10年才可能製造出足以與亞洲和美國匹配的晶片。這令市場憂慮晶片可能會被用作未來貿易戰的武器，歐洲需要建立自己的半導體產業鏈。
日媒把當前困局歸咎於美國前總統特朗普去年下半年開始把中芯國際(00981)當成華為來重點打壓，中芯設備供應及擴產受阻令訂單湧向台灣，麻煩在於手握全球六成晶片代工產的台積電和聯電，本已忙於應付「宅經濟」和5G推動的電子產品晶片需求。半導體製造商Innosilicon高層則直指，現時沒有足夠的晶片支持虛擬貨幣「一哥」比特幣採礦設備的生產。
不過，歸根究柢還是以前晶片代工廠對8吋晶圓代工產能投資不足，擴產要靠併購，原因之一是過去車用晶片利潤不高，可是偏偏多達約80%車用晶片產自8寸晶圓的生產線。鑑於擴產非一時三刻能實現，業界人士坦言，車用晶片缺貨狀況恐長達一年，而研究公司伯恩斯坦更估算，本年恐有多達450萬輛汽車因此無法面世，接近全球年產量5%。
券商則指，8吋晶圓代工產能結構性吃緊情況將持續，連12吋晶圓產能也從去年第四季開始出現供給缺口，因此看好聯電8吋晶圓代工單片售價下季漲4%，第三季再升5%，可望延續到明年，12吋售價亦「有運行」，但尚未反映在聯電股價上。製程組合與聯電相近的中芯股價昨升10.09%，收報30元，與兩企一樣產能還是以8吋晶圓佔多的華虹半導體（01347）則以接近歷史高位的53.3元收市，升1.42%。
鑑於近日已有傳晶片廠在搶晶圓（晶片的原料），台灣硅晶圓大廠環球晶圓日前再將對德國同業Siltronic的收購價提高至每股145歐元。董事長徐秀蘭曾指，12吋硅晶圓供給明年將非常緊張。
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