全球經濟未解「缺」！缺櫃礙麥當勞薯餅　歐洲缺芯顯弱點

全球經濟依然未解「缺」！在缺貨櫃下，世界運費急飆，連帶連鎖快餐店麥當勞也受累；另外，車用晶片短缺隨時令歐洲處於貿易戰下風。

【缺貨櫃】

新冠肺炎打亂全球航運，由於各地經濟復甦步伐不一，各地互相爭奪貨櫃導致貨櫃短缺，苦等貨櫃多時的商家，寧願支付溢價搶奪，導致運費成本急飆，增幅數以倍計，影響所有需要從中國發貨的商家，特別是電子商貿公司和消費者，或需要承擔更高成本。

船期混亂亦可能影響香港麥當勞的薯餅供應，該公司周一(25日)於社交網站表示，由於來自美國的薯餅供應緊張，早餐可免費轉配粟米杯。

全球貨櫃箱指數顯示，40呎貨櫃運費近月急速上升，由2019年不足2,000美元升至上周四的5,340.3美元，創2011年以來高位。

Redwood Logistics行政總裁耶格爾表示，與去年3月低位相比，從中國到美國和歐洲的運費飆升了300%，即使是從美國開出的貨櫃運費也上升，儘管升幅沒有那般瘋狂。全球貨櫃箱指數顯示，40尺櫃運費近月急速上升，由2019年不足2,000美元升至上周四的5,340.3美元，創2011年以來高位。

供應鏈風險公司Resilience36經理Mirko Woitzik亦稱，去年12月從亞洲往北歐航線的現貨運費比一年前高出264%；從亞洲往美國西岸的航線運費亦按年增145%。

造成貨櫃運費急漲的原因之一是貿易不平衡，中國向歐美國家出口遠多過從歐美國家進口。中國疫情於去年第二季基本上已受控，惠及當地經濟快速反彈，這導致亞洲需要貨櫃時，這些貨櫃卻滯留在西方國家。

耶格爾直言，全球共有約1.8億個貨櫃箱貨櫃，卻被放錯地方；現實情況是，每3個從中國離開的貨櫃，只有1個回來，不但導致中國貿易盈餘進一步擴大，中國進取地搶奪空櫃，亦導致美國出口商一櫃難求。

不僅如此，會計師行羅兵咸永道中港運輸和物流負責人Alan Ng表示，由於去年上半年全球大部分地區均需要封鎖防疫，很多新貨櫃的訂單都被取消，惟復甦步伐令人驚訝，貿易量突然復甦，幾乎所有主要的航運公司都需要提升運力，以應對貨櫃短缺問題。

此外，空運能力受限，亦加劇貨櫃短缺情況。空運公司通常會利用客機的額外容量載貨，惟疫情及旅遊限制下，坐飛機的乘客大減，國際航班亦大跌；一些高價值產品如iPhone一般會採用空運，如今也需要改用貨櫃海運。

雖然航運公司已訂購一些新貨櫃，但未必能即時解決問題。上海國際航運研究中心去年第四季發表的報告預預期，貨櫃短缺問題可能持續多3個月或更久。

曾著書論述貨櫃箱貨運革命的經濟師兼歷史學家Marc Levinson則認為，全球航運亂象，很可能與船公司過度追求超大型貨櫃船有關。

他直言，超大型貨櫃船搞亂了全球運輸系統，因為貨船愈來愈大，港口反而無法運作暢順，沒有貨船靠岸時猶如死港，一有貨船靠岸便需要卸載多達3,000個貨櫃，不但貨船在港口要花上更長時間卸貨，貨車亦要大排長龍，鐵路亦無法處理湧現的貨櫃，結果是運送時間更長、增加延誤問題。

【晶片恐成貿戰武器 歐洲頭痕】

除了缺貨櫃外，之前已陸續傳出德國、美國和日本多家汽車巨擘因車用晶片短缺被迫停工甚至減產。現傳戴姆勒決定把有限的晶片優先供給平治S級等盈利能力較高的車型；福士亦採取類似措施，把晶片優先搭載於保時捷的車款及Skoda新推出的純電SUV（多用途運動車）」。日媒則指，瑞薩、東芝、恩智浦、意法半導體等多家晶片商擬將車用晶片售價調高一至兩成。

有見及此，據報「車用半導體在全世界供貨量不足，許多國家自去年底就透過外交管道向台灣求助」，又指台灣的經濟部已要求台積電及聯華電子等增產。台積電則重申，汽車晶片短缺是公司的首要考量，將持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。

值得留意的是，著名研究機構麥肯錫指出，車用晶片缺貨凸顯歐洲半導體技術落後，料需時10年才可能製造出足以與亞洲和美國匹配的晶片。這令市場憂慮晶片可能會被用作未來貿易戰的武器，歐洲需要建立自己的半導體產業鏈。

不過，歸根究柢還是以前晶片代工廠對8吋晶圓代工產能投資不足，擴產要靠併購，原因之一是過去車用晶片利潤不高，可是偏偏多達約80%車用晶片產自8寸晶圓的生產線。鑑於擴產非一時三刻能實現，業界人士坦言，車用晶片缺貨狀況恐長達一年，而研究公司伯恩斯坦更估算，本年恐有多達450萬輛汽車因此無法面世，接近全球年產量5%。

券商則指，8吋晶圓代工產能結構性吃緊情況將持續，連12吋晶圓產能也從去年第四季開始出現供給缺口，因此看好聯電8吋晶圓代工單片售價下季漲4%，第三季再升5%，可望延續到明年，12吋售價亦「有運行」，但尚未反映在聯電股價上。製程組合與聯電相近的中芯股價昨升10.09%，收報30元，與兩企一樣產能還是以8吋晶圓佔多的華虹半導體（01347）則以接近歷史高位的53.3元收市，升1.42%。

鑑於近日已有傳晶片廠在搶晶圓（晶片的原料），台灣硅晶圓大廠環球晶圓日前再將對德國同業Siltronic的收購價提高至每股145歐元。董事長徐秀蘭曾指，12吋硅晶圓供給明年將非常緊張。

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