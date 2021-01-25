人行：個人徵信業務納入監管　探索數碼化新模式

人民銀行本月發布《徵信業務管理辦法(徵求意見稿)》，人行徵信管理局副局長田地周一(25日)表示，個人徵信業務需要持牌經營，並納入徵信監管，「打着大數據公司、金融科技公司等旗號，未經人民銀行批准擅自從事個人徵信業務的行為，均屬於違法行為。」

田地表示，近年來隨着人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據等新技術的快速發展和應用，應用數碼化手段探索徵信服務新模式，在進一步拓寬徵信業務範圍、提供多樣化服務的同時，非法從事徵信業務、侵害信息主體權益等問題也愈發突出。

他續指，《徵信業務管理辦法》出台後，人行將依法依規嚴肅查處非法從事徵信業務的行為，規範徵信市場發展，使徵信業步入有規可循、公平競爭、高質量發展的正軌。辦法同時規定，金融信用信息基礎數據庫從事徵信業務也參照該辦法執行。

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