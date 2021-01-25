康龍化成全年淨利潤增長107%至117%
2021年01月25日 21:34
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康龍化成(03759)公布，2020年1月1日至2020年12月31日營業收入50.34億元至52.22億元人民幣(下同)，比上年同期增長34%至39%；歸屬於上市公司股東的淨利潤11.32億至11.87億元．比上年同期增長107%至117%。歸屬於上市公司股東的淨利潤較2019年同期上升，主要原因為公司2020年主營業務收入穩步增長，運營效率逐漸提升，盈利能力提高導致業績相應增長；2020年歸屬於上市公司股東的非經常性損益金額相比去年有所增加。
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