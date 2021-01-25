拜登上場中美格局即變　北水湧港撐起股、樓、經濟

美國前總統特朗普本月卸任前後，加上新總統拜登上任至今，「北水」湧港趨勢有增無減，推高股市及樓市需求，大有救港經濟、同時維穩香港國際金融中心地位之勢！這也意味着香港作為中美金融戰的「中心」，具有戰略重要地位。

【股市升勢更猛】

「北水」上周五(22日)單日淨買貨規模縮至100億元以下，為年內首次，惹來市場猜測南下資金將「散水」，詎料南下資金周一(25日)重新回勇，港股通全日更錄淨買入192.55億元，帶動連跌兩日的恒指重越3萬點大關，全日反彈711點，收報30,159點，創2018年6月15日之後收市新高。這個日子是美國前總統威脅將總值2,000億美元中國貨納入第二輪關稅清單前夕，可見市場已經對中美貿易戰不再上心。

隨着新任美國總統拜登上場，市場憧憬他要率先處理國內政務，中美關係得以迎來「蜜月期」，「北水」遂加緊南下掃貨為「救港」作部署。計及周一，本月首16個交易日港股通已累獲「北水」淨買入2,504.66億元，掃貨規模經已超越2016及2019年全年，亦相當於去年全年的37%。

鑑於截至去年6月底止全年，以「永久離港」為由申請提取強積金的金額按年增近20%，至510億元，創至少5年新高，多少反映港人對本港前途感到憂慮，這批南下資金更顯得是「及時雨」。

對於「北水」湧港，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，這不單止是政治任務，「北水」規模自上周起進一步增加，反映內地散戶也看好港股前景。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，若然中美關係未有出現明顯變動，恒指待整固完成後，有力企穩3萬點。

事實上，香港經濟也要靠「北水」撐起，港交所股價連日破頂，正反映市場看好內地資金湧港帶旺港股成交，以及中企紛紛來港上市第二上市。日本央行副行長曾宏認為，香港作為通往中國門戶的角色不太可能改變，東京應該將其重心放在日本及全球化上，即協助企業與世界各地的投資者聯繫起來，進行最有效的資本配置，而非承擔香港或者新加坡的職能。惟他相信，東京、首爾及新加坡有機會扮演亞洲金融市場要角。

本港零售銷售總額已連續下跌22個月，香港零售管理協會表示，鑑於疫情持續反覆、旅客短期內難以到港，對今年上半年零售市道悲觀，又警告若第4波疫情加劇、甚至爆發第5波疫情，市道將更惡劣。

【人幣升值 內地客轉掃香港資產】

受惠弱美元及中國經濟復甦強勁，年初至今人民幣匯價升值近1%，反映內地市場的在岸人民幣周一最高見6.4736兌每美元。分析預計，儘管美國總統拜登上任100天內推出的政策，或對人民幣匯價添壓，惟年內整體攀升的趨勢未改，今年底有望升至6.35水平，即每百港元兌約81元人民幣。

官方開出的人民幣中間價周一下調202點子，至6.4819，未有拖累在岸人民幣上揚，收市報6.4763，較上日微升14點子。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，中國基本面持續復甦、貨幣政策亦較歐美國家偏緊，儘管中美息差有收窄迹象，惟仍能維持200點子以上差距，支持人民幣近期趨強，料人民幣短期於6.5水平波動，即每百港元兌約83元人民幣。

市場普遍認為中美關係成為人民幣短期最大風險因素，吳氏稱，人民幣升值幅度尤其視乎人民銀行的取態，最近升勢緩慢，加上沒有出現嚴重的單邊升值情況，估計人行干預匯價的機會較微，反觀美國新政府上場後，對中國延續強硬的言論，或對人民幣匯價帶來風險。

人民幣走勢對香港經濟的影響亦不容忽視，他解釋，以往人民幣偏強有助吸引內地遊客來港消費，促進零售市場銷售，惟現時關口尚未開放下難以實現。就目前而言，或能增加內地投資者對港元資產的需要，吸引資金流入香港。

另邊廂，中國近期擴大數碼人民幣試點，瑞聯銀行指出，數碼人民幣在中國長遠經濟轉型中將擔當重要角色，中期而言更有望支持人民幣升值。該行稱，數碼人民幣在對內有望刺激消費，以及加快內地銀行體系改革等；對外則以2022年北京冬季奧運會為試點，到訪的外國人或需開設數碼貨幣錢包以進行消費，有助逐步減少中國依賴美元及美國主導的國際支付系統。

【本土移民潮無礙港元強勢】

美國聯儲局大舉放水，加上憧憬全球經濟復甦，美元作為傳統儲備貨幣及避險資產的吸引力大降，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數今年初曾跌穿90關。反觀，港元匯價在「北水」湧入下持續呈強，周一強見7.7512兌每美元，距離7.75強方兌換保證僅12點子。銀行界指，香港新股集資活動頻繁，即使本地移民潮使部分資金離開港元體系，亦不見得港匯會明顯轉弱，不排除短期內反而觸發強方保證，或需金管局出手注資。

美國拜登政府上場，接下前總統特朗普留下「令美元不再強大」的爛攤子，美匯指數由去年3月升見逾102後拾級而下，埋單計全年累跌近7%，之後跌勢持續，今年初曾創逾兩年半低位，近日則徘徊90水平，絲毫未見大幅轉強。

儘管港元與美元掛鈎，匯價走勢卻出現差距，星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享解釋，美國上市的科技股及生物科技相關的中概股，今年將持續回流香港上市，在保守估算下，該類別的集資金額或較去年勁飆三成，隨着內地資金持續流入香港買港元，需求驟增將推動港匯趨強。

美資大行美國銀行近期預警，港人移民英國的熱潮將於今年令資金流出高達360億美元(約2,808億港元)。一般而言，當大量資金調離港元體系，港元匯價會轉弱，甚至觸發7.85弱方兌換保證。就此，王氏認為，港元與美元息差需闊見達0.5厘，才能重燃市場的套息交易活動，港匯始會步向7.8的強弱分界線，甚至偏向弱方水平。目前銀行體系總結餘達4,574億港元，即使走資近3,000億港元，仍餘下為數不少的流動性，同時間亦有不少資金流入香港，「不可能只計流出而不計流入」。

有銀行界人士表示，香港的移民潮無疑加劇，惟市場甚至期望有更多資金流出香港，令香港的利率可步向正常化，以減低樓市等資產泡沫爆破的風險。

【通關後北水撐起樓市】

人民幣強勢持續，地產界人士看好通關後，北水湧港撐起本港樓市，屆時購買力增強，將帶動住宅市場升溫，尤其以豪宅樓價可看高一線，料全年升幅可達「雙位數」。而近日九龍站就已連錄內地資金入市掃貨個案。

去年本港樓市受新冠肺炎疫情拖累，住宅樓價幾乎完全蒸發，但業界人士估計，內地資金未來若加速流入，將有利本港樓市顯著復甦。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，疫情後內地為全球唯一錄得經濟增長地方，全球貨幣貶值下，唯獨人民幣上升。同時，由於內地房地產市場受限購令規管，香港物業沒有數量規限，只是要支付買家印花稅，相信通關後內地資金會來港入市。

中原地產亞太區副主席陳永傑亦表示，人民幣轉強雖對香港樓市不會有即時影響，但當內地通關後，內地客買港樓等於有折扣優惠，加上市場已累積一定購買力，預期屆時豪宅最受追捧。

前補習天王、資深投資者吳賢德則稱，人民幣今年仍會持續強勢，內地經濟在疫情後復甦較快，認為人民幣及黃金將會是較好的投資產品，內地資金來港會有優勢。

發展商亦睇好北水對本港樓市的影響。會德豐地產常務董事黃光耀指出，人民幣升值會加強內地買家來港入市意欲，加上隨着疫苗面世，香港與內地可望於今年內通關，屆時內地資金將加速湧入本地豪宅市場，估計今年豪宅樓價升幅可高於一般中小型住宅。他透露，旗下山頂豪宅洋房項目77/79 PEAK ROAD，早前已開始接受預約睇樓，首周參觀人士中，中港商人佔比例達一半。

而長實地產投資董事郭子威則表示，人民幣升值有利投資市場，亦增強內地人購買力，若通關，內地買家來港置業數字料會上升，當中以樓價約千萬元中價物業較受惠。

過往受內地客追捧的地區，近日二手交投量已明顯增多。中原胡鴻洲指出，九龍站二手屋苑上月全月錄約20餘宗買賣，本月至今亦已錄超過20宗，當中部分新買家為內地來港在金融機構工作的員工，近日入市態度轉趨積極，主力物色樓價約二千萬元住宅單位。

他續稱，區內漾日居及擎天半島等屋苑，近期亦連錄上述類別買家入市個案。其中漾日居2座高層B室，實用面積931方呎，套三房加工人房間隔，獲投資銀行工作的內地資金背景買家，以2,350萬元連車位購入，呎價約25,242元。

至於位置鄰近內地的新界西北地區，近日交投同時「爆升」。該行王勤學稱，元朗全區1月至今已錄近200宗二手買賣，屬去年5月全月錄214宗成交後，近8個月以來最旺。而北水支持股市下，區內亦錄套股換樓的入市個案。

東涌1月都錄近100宗買賣，個別成交做價回升。中原陳繼成透露，區內東環兩房單位成交價連環突破700萬元，屬近期新高，其中一伙5B座中層5室，實用面積484方呎，成交價705萬元，呎價約14,566元。

事實上，去年下半年起內地買家入市香港樓比率已見回升。根據美聯物業數據及研究中心的資料，購入本港逾二千萬元一、二手住宅的內地買家(以買家姓名英文拼音辨別)，佔整體個人名義登記住宅買賣註冊量比率，由去年第二季約17%，上升至年去年第三季逾兩成。而該季度一手私宅內地買家所佔註冊量比例，更回升至近30%水平，較次季的22%明顯上升。

【勢刺激港商廈交投爆升】

社會衝突加上新冠肺炎疫情爆發，拖累經濟下滑百業蕭條，中港商業活動急速放緩，對工商舖市場影響尤其深遠。惟人民幣強勢持續，業界預料通關後，商廈市況將會迎來強勁增長。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，人民幣走勢續強，若北水南下絕對利好香港商廈物業市場，近日股市成交量已反映該批資金的威力。他估計，日後香港與內地通關，近兩年已放緩的中、港兩地商業活動再度活躍起來，大批仍未來港開設寫字樓的中資公司開始物色物業入市，有機會為商廈市場帶來爆炸性升幅。

不過，資深投資者蔡志忠認為，人民幣升值對物業市場雖有幫助，但內地資金會先流入金融股票市場，而這些資金來港作私人物業投資，大多購買住宅單位為主，涉足工商舖市場比例較小。不過，他指出，目前本港商廈空置率高企，政府應想辦法吸引資金流入，市場承接轉活將對經濟帶來正面幫助。

據仲量聯行最新報告，中環甲廈空置率於去年12月底升至7.3%，為2004年以來首次升穿7%，預料空置率仍會繼續上升。

至於工商舖交投，在社會衝突及疫情影響下急速下挫，中原(工商舖)數據顯示，去年整體買賣僅4,226宗，創2001年後的19年新低，對比社會環境安穩的2018年，更大幅下跌54.6%，期內成交總金額顯著減少67.6%，去年全年錄約771.6億元。

事實上，各範疇中以亦以商廈表現最疲弱，2020年僅錄705宗買賣，對比2018年勁減66.1%，同類金額亦挫72.9%至284.8億元，跌幅均跑輸大市。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020