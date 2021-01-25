中國金茂發盈警
2021年01月25日 22:07
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中國金茂(00817)預期，截至2020年12月31日止年度之公司所有者應佔溢利，將較2019年度下降約40至50%，主要因房地產市場調控等原因，導致集團及部分聯營及合營企業項目售價不及預期，需計提發展中物業、持作出售物業減值所致。
不計減值因素，中國金茂去年度物業交付結算收入較2019年度錄得約40至50%的大幅增長。集團於2020年度累計取得簽約銷售金額共計2,311億元人民幣，較2019年度有43.7%的大幅增長。
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