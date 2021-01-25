美股早段個別發展　Apple漲逾3%推高納指

觀望本周大量美企業績出爐，美股周一(25日)早段個別發展，道指跌91點，至30,905點；標指升14點，至3,855點；以科技股為主的納指升163點，至13,706點。

華爾街長期淡友、AdvisorShares Ranger Equity Bear交易所買賣基金(ETF)顧問泰斯警告，由於拜登政府對商界不友善，美股可能出現持續兩年的跌市，下挫最少30%；拜登政府支持透過寬鬆貨幣和財政政策持續印鈔，也會損害華爾街。

高盛策略員包括科斯廷則指出，美股市場部分領域有泡沫現象，例如非常高增長和高市盈率的股份，以及特殊目的收購公司(SPAC)盛行，近期虧損公司股票的交投量亦急升至歷史極端的水平。不過，若計入債息、企業信貸和現金的因素，整體股市估值仍低於歷史平均水平，這些過度的表現對廣泛市場構成的系統風險仍低。

本周公布業績的蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升3.4%至143.86美元；微軟升1.4%至229.28美元。

近期升勢凌厲的視像遊戲零售商GameStop，股價早段再漲52.2%至99美元。

戲院營運商AMC Entertainment獲得9.17億美元融資，可支持營運避免破產，股價早段漲26.7%至4.45美元。

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