新股快手周二起招股　券商預留逾2500億孖展

以招股價範圍計，快手市值將介乎556.33至609.32億美元(約4,339.37億至4,752.69億港元)；若悉數行使15%的超額配股權，集資額將升至441億至483億元，市值則會增至563.21億至616.84億美元(約4,393.03億至4,811.35億港元)。該公司擬將所得資金的約35%用於擴展其平台的生態系統，約30%用於技術研發，約25%用於併購或投資。

快手獲10名基礎投資者撐場，合共認購24.5億美元(約191.1億港元)股份，按招股價範圍中間價，不計超額配股權相當於47%集資額，斥資最多的美國基金Capital Group，認購5億美元股份、緊隨其後的是新加坡國有投資公司淡馬錫控股與主權基金新加坡政府投資公司(GIC)，各擲3.3億美元。

與此同時，基金公司景順及富達各購2.7億美元、世界基金「一哥」貝萊德購2.25億美元、加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)及中國私募基金博裕資本各買約1.5億美元、摩根士丹利投資管理購1.25億美元，阿布扎比投資局(ADIA)買1億美元。

值得留意的是，快手公開發售超額認購逾95倍，公開發售佔比由2.5%，最多增至6%，以每手100股計，即最多有約21.9萬手可供認購，貨量極少。

致富證券董事及證券業務主管郭家安透露，許多客戶查詢快手的招股事宜，反應甚至比去年螞蟻集團上市時更熱烈，惟貨量少，而接下來仍有不少吸引新股排隊招股，建議資金不多的投資者可「碰運氣」，小注及分散投資，資金充裕者則可考慮以乙組申購。

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