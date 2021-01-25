瑞斯康集團擬溢價18%配股　籌8330萬

另外，公司與配售代理訂立協議，將向不少於6名獨立承配人按每股配售股份0.24元之價格，認購最多3.47億股，佔擴大後已發行股本約26%。

配售價0.24元較周一(25日)收市價溢價約18.8%，料最高所得款項總額將約為8,330萬港元，擬部分用於悉數償付承兌票據的餘下未償還本金額，餘下的所得款項淨額將用於一般營運資金。

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