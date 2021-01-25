泛海集團售當代置業票據 預期收益810萬元
2021年01月25日 22:56
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泛海集團(00129)公布，間接全資附屬Techfull Properties Corp.(出售人)，於1月20日至21日期間，在公開市場上出售當代置業票據，總代價(含應計未付利息)約為1,990萬美元(相等於約1.54億港元)。
公司指，其與滙漢集團(00214)預期將因出售事項(須待審核)錄得除稅前及非控股權益前的收益分別約為810萬港元和810萬港元。
該收益表示根據出售事項由出售人出售當代置業票據之代價與成本之間的差額，減去從收益和往年攤銷至損益的票息之間的差額所得的增量利息收入，再加上往年所計提之預期信貸虧損撥回及確認之未變現匯兌虧損的撥回。
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