泛海集團售當代置業票據　預期收益810萬元

該收益表示根據出售事項由出售人出售當代置業票據之代價與成本之間的差額，減去從收益和往年攤銷至損益的票息之間的差額所得的增量利息收入，再加上往年所計提之預期信貸虧損撥回及確認之未變現匯兌虧損的撥回。

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