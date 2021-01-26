東方日報B1：中資湧港　北水月內癲見2504億　豪宅望升雙位數

●撐起金融 港股彈711重越3萬

美國前總統特朗普本月卸任前，「北水」已開始湧港，在上周拜登「登基」後，更有增無減，推高股市及樓市需求，大有救港經濟及穩定國際金融中心地位之勢，同時意味着香港作為中美金融戰的戰略重要地位，中方謀求取得話語權。

上周五單日「北水」淨買貨規模縮至100億元以下，為年內首次，惹來市場猜測南下資金將「散水」，詎料南下資金周一重新回勇，港股通全日更錄淨買入192.55億元，帶動連跌兩日的恒指重越3萬點大關，全日反彈711點，收報30,159點，創2018年6月15日之後收市新高。這個日子是美國前總統威脅將總值2,000億美元中國貨納入第二輪關稅清單前夕，可見市場已經對中美貿易戰不再上心。

隨着美國總統拜登上場，市場憧憬他優先處理內政，中美關係迎來「蜜月期」，「北水」加緊南下掃貨為「救港」作部署。計及周一，本月首16個交易日港股通已獲「北水」淨買入2,504.66億元，掃貨規模經已超越2016及2019年全年，亦相當於去年全年的37%。

鑑於截至去年6月底止全年，以「永久離港」為由申請提取強積金的金額按年增近20%，至510億元，創至少5年新高，多少反映港人對本港前途感到憂慮，這批南下資金更顯得是「及時雨」。

對於「北水」湧港，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，這不單止是政治任務，「北水」規模自上周起進一步增加，反映內地散戶也看好港股前景。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，若然中美關係未有出現明顯變動，恒指待整固完成後，有力企穩3萬點。

港股美國預託證券(ADR)周一早段個別發展，港交所報554.66元，較香港收市價高1.66元；騰訊報751.17元，較港低15.33元。若按比例計，相當於恒指跌134點。

事實上，香港經濟也要靠「北水」撐起，港交所股價連日破頂，正反映市場看好內地資金湧港帶旺港股成交，以及中企紛紛來港上市第二上市。日本央行副行長曾宏認為，香港作為通往中國門戶的角色不太可能改變，東京應該將其重心放在日本及全球化上，即協助企業與世界各地的投資者聯繫起來，進行最有效的資本配置，而非承擔香港或者新加坡的職能。惟他相信，東京、首爾及新加坡有機會扮演亞洲金融市場要角。

本港零售銷售總額已連跌22個月，香港零售管理協會指，疫情持續反覆、旅客難以短期內來港，對今年上半年零售市道悲觀；若第四波疫情加劇，市道將更惡劣。

●帶旺樓市 狂掃九龍站盤

人民幣強勢持續，地產界人士看好通關後，北水湧港撐起本港樓市，屆時購買力增強，將帶動住宅市場升溫，尤其以豪宅樓價可看高一線，料全年升幅可達「雙位數」。而近日九龍站就已連錄內地資金入市掃貨個案。

去年本港樓市受新冠肺炎疫情拖累，住宅樓價幾乎完全蒸發，但業界人士估計，內地資金未來若加速流入，將有利本港樓市顯著復甦。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，疫情後內地為全球唯一錄得經濟增長地方，全球貨幣貶值下，唯獨人民幣上升。同時，由於內地房地產市場受限購令規管，香港物業沒有數量規限，只是要支付買家印花稅，相信通關後內地資金會來港入市。

中原地產亞太區副主席陳永傑亦稱，人民幣轉強雖對香港樓市不會有即時影響，但當通關後，內地客買港樓等於有折扣優惠，加上市場已累積一定購買力，預期屆時豪宅最受追捧。前補習天王、資深投資者吳賢德則稱，人民幣今年仍會持續強勢，內地經濟在疫情後復甦較快，認為人民幣及黃金將會是較好的投資產品。

發展商亦睇好「北水」對本港樓市的影響。會德豐地產常務董事黃光耀指出，人民幣升值會加強內地買家來港入市意欲，加上隨着疫苗面世，香港與內地可望於今年內通關，屆時內地資金將加速湧入本地豪宅市場，估計今年豪宅樓價升幅可高於一般中小型住宅。他透露，旗下山頂豪宅洋房項目77/79 PEAK ROAD，早前已開始接受預約睇樓，首周參觀人士中，中港商人佔比例達一半。而長實地產投資董事郭子威則表示，人民幣升值有利投資市場，亦增強內地人購買力，若通關，內地買家來港置業數字料會上升，當中以樓價約千萬元中價物業較受惠。

過往受內地客追捧的地區，近日二手交投量已明顯增多。中原胡鴻洲指出，九龍站二手屋苑上月全月錄約20餘宗買賣，本月至今亦已錄超過20宗，當中部分新買家為內地來港在金融機構工作的員工，近日入市態度轉趨積極，主力物色樓價約二千萬元住宅單位。他續稱，區內漾日居及擎天半島等屋苑，近期亦連錄上述類別買家入市個案。其中漾日居2座高層B室，獲投資銀行工作的內地資金背景買家，以2,350萬元連車位購入，呎價約25,242元。

至於位置鄰近內地的新界西北地區，近日交投同時爆升。該行王勤學稱，元朗全區1月至今已錄近200宗二手買賣，屬去年5月全月錄214宗成交後，近8個月以來最旺。而北水支持股市下，區內亦錄套股換樓的入市個案。東涌1月都錄近100宗買賣，個別成交做價回升。中原陳繼成透露，區內東環兩房單位成交價連環突破700萬元，屬近期新高，其中一伙5B座中層5室，成交價705萬元，呎價約14,566元。

事實上，去年下半年起內地買家入市香港樓比率已見回升。據美聯物業數據及研究中心的資料，購入本港逾二千萬元的一、二手住宅內地買家(以買家姓名英文拼音辨別)，佔整體個人名義登記住宅買賣註冊量比率，由去年第二季約17%，上升至去年第三季逾兩成。而該季度一手私宅內地買家所佔註冊量比例，更回升至近30%水平，較次季的22%明顯上升。

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