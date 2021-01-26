歐股收市受壓　飛利浦逆市揚逾2%

歐洲股市周一(25日)收市受壓，新冠肺炎疫情持續惹市場憂慮。英國富時100指數收報6,638點，跌56點或0.84%；法國CAC指數收報5,472點，跌87點或1.57%；德國DAX指數收報13,643點，跌230點或1.66%。

英國超市Tesco宣派每股50.93便士的特別股息，及向其養老金計劃注入25億英鎊，主要是已收到出售泰國和馬來西亞業務的收益78億英鎊。Tesco股價收市微跌0.34%。

法國媒體集團Vivendi於西班牙競爭對手Prisa的持股從7.6%增至9.9%，Vivendi股價收挫1.05%。

工業巨頭飛利浦表示，由於新冠肺炎刺激醫院設備需求，第四季度核心收益增長了7%，至60億歐元，建議派發每股0.85歐元的股息。飛利浦股價收漲2.31%。

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