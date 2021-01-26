高盛料美今年GDP急增6.6%　惟警告存3大風險

外媒報道，高盛發表報告，相信美國經濟在今年將大幅反彈，預期當地GDP(國內生產總值)增幅達到6.6%，較市場普遍預期高2.5個百分點，主要由於該行相信美國拜登政府將推出大規模紓困措施，以及疫苗將普及有望壓制疫情。

不過，由Jan Hatzius領導的高盛分析師團隊提到，市場需注意3大風險，包括可能出現新病毒株影響疫苗效用，導致需要新疫苗和另一輪接種、變種病毒讓群體免疫的門檻變高；以及消費者在疫苗陸續接種和天氣變暖的情況下，其支出仍比預期的謹慎。

報告指出，第1項風險，也是最嚴重的風險，是出現能抵抗疫苗的新病毒株，這將導致美國需要新疫苗和另一輪接種，且開發新疫苗期間，對疫情敏感的支出可能會減少，雖然新疫苗可能會在不到5個月的時間內獲得批准，但消費熱潮可能會推遲到2022年。

第2項風險，是變種的病毒可能感染力更強，或可能降低疫苗效力，進而顯著增加群體免疫的門檻，這種情況也可能延遲消費熱潮到來。

第3項風險，是即使疫苗接種和溫暖的天氣，抑制了疫情傳播，但消費者在花費上仍可能比預期的謹慎，儘管消費下降的幅度不會太大。

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