紐約期金收市微跌　連挫3日

紐約2月期金收報每安士1,855.2美元，跌1美元或近0.1%，連跌3日。美匯指數報90.38，升0.17%。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，正在觀察到美匯指數有初步見底迹象，而如果美元確實反彈，將對貴金屬市場造成壓力。

不過，他續說，各地政府的刺激措施，加上央行的寬鬆貨幣政策，均使市場充斥着資金，通脹升溫的預期將支持黃金投資。

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