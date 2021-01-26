紐約期油收漲近1%　布油續企55美元關

國際油價周一(25日)上揚，紐約3月期油收報每桶52.77美元，升50美仙或0.95%；布蘭特3月期油收報每桶55.88美元，升47美仙或0.85%。

外媒報道，根據油輪追蹤公司Petro-Logistics，於1月份，石油輸出國組織(OPEC)及其盟國平均產量為減產協議限制的85%，這表明該組織已提高了對已承諾的石油供應限制的遵守程度。

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