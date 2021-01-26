拉加德：歐元區經濟正面臨挑戰　但不應偏離軌道

歐洲央行行長拉加德周一(25日)出席達沃斯世界經濟論壇研討會時表示，面對新冠肺炎疫情持續，防疫限制趨嚴以及疫苗推出遲緩，歐元區經濟正面臨挑戰。不過，她認為，現時經濟環境仍正邁向復甦的步伐，進度可能有點緩慢，但不應偏離軌道。

拉加德強調，歐洲央行將會保持寬鬆貨幣政策一段相當長的時間，以確保經濟活動有充足的發展渠道，並可獲得可承擔的資金。

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