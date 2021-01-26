聯合國：預期今年全球經濟增長4.7%

聯合國發表全球經濟前景報告，指經歷了去年新冠肺炎對經濟的打擊之後，相信全球經濟有望在今年復甦4.7%，去年則為萎縮4.3%。

報告稱，去年發達國家經濟萎縮5.6%，今年有望復甦4%；發展中國家去年經濟萎縮2.5%，今年有望實現5.7%的增長。

報告認為，各國及時實施財政政策來應對疫情危機，避免了一場好比經濟大蕭條般的全球經濟災難。不過，報告續指，目前關鍵的是二十國集團(G20)經濟體要回到增長軌跡，從而提振世界其他經濟體，同時要使全球經濟對未來的衝擊更具強韌性。

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