梁彥穎：澳元區間整固　可高沽低揸

澳元兌美元匯價在0.7700水平横行整固後，已慢慢上移，準備挑戰0.7800。投資者可趁澳元上衝至0.7800至0.7900範圍附近套利。若澳元回調至0.7550至0.7600水平，投資者可買入澳元等待升幅，或可在此水平以美元掛澳元收息一個月。

金價仍再繼續橫行整固，支持位上移至1,840美元，短期應在1840至1920美元範圍上落。 比特幣也可升至4萬美元，具備類似投資特性的黃金，未來升勢不可小瞧。

另拜登紓困計劃面臨議員挑戰，原因是計劃所需資金達1.9萬億，規模過於龐大，恐未能刺激經濟之餘但先刺激通脹。况且很多美國公司的PE過高，除非革命性科技產品成功提高盈利，否則下行風險大增。但上升動仍存在，不排除標普500有機挑戰3,900，但始終危機處處：PE過高，疫情繼續而經濟復甦緩慢，中美繼續貿易戰，等等，2月標普500實難避免大上大落，上落範圍應是3,700至3,900。

恒生指數期貨已升至30,000水平，雖30,200有阻力，但力量不強，惟星期四已是結算日，相信上落範圍應是29,200至30,200。待期指升至30,200，進取投資者可買入29,400至29,200熊跨；若指數結算日前跌至29,400至29,200附近，進取投資者亦可考慮買入29,800至30,000牛跨。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。)

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