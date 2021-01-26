動力電池行業穩步向上　龍頭擴產搶佔市場

2021年1月13日，中國汽車工業協會召開綫上發布會，2020年中國動力電池產銷量分別為83.4GWh及65.9GWh，按年累計分別下跌2.3%及12.9%。2020年上半年，受到新冠肺炎疫情影響，企業復工進度延遲，動力電池行業景氣度下降，2020年上半年產量、裝車量按年分別下跌31.8%及41.7%。2020年下半年，在疫情淡化及新車產品力提升的推動下，新能源汽車市場逐步回暖，內地產銷逐月創新高，全年增速較去年實現由負轉正，產銷量分別完成136.6萬及136.7萬輛，按年累積增長7.5%及10.9%；下游產品的繁榮傳導至上游動力電池企業，2020年下半年內地動力電池行業產量，裝車量按年增長28.3%及43.4%。

動力電池行業穩步向上，磷酸鐵鋰電池行情持續回暖，下游新能源汽車的殷切需求在2020年下半年實現，我們預計，2021年全球新能源汽車銷量有望達到431萬輛，按年增長40.4%，對應動力電池出貨量為267GWh，從細分市場看，受惠於技術更新與成本優勢，磷酸鐵鋰電池有望持續回暖，而三無路仍將是未來的主要方向，從競爭格局看來，未來龍頭企業市場份額將進一步提升。

風險方面，新能源汽車銷量或不及預期，競爭加劇、產品價格或下跌、技術革新的步伐超出預期。

中國銀河國際證券

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