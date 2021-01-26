動力電池行業穩步向上 龍頭擴產搶佔市場
2021年01月26日 07:30
東網電視更多新聞短片
2021年1月13日，中國汽車工業協會召開綫上發布會，2020年中國動力電池產銷量分別為83.4GWh及65.9GWh，按年累計分別下跌2.3%及12.9%。2020年上半年，受到新冠肺炎疫情影響，企業復工進度延遲，動力電池行業景氣度下降，2020年上半年產量、裝車量按年分別下跌31.8%及41.7%。2020年下半年，在疫情淡化及新車產品力提升的推動下，新能源汽車市場逐步回暖，內地產銷逐月創新高，全年增速較去年實現由負轉正，產銷量分別完成136.6萬及136.7萬輛，按年累積增長7.5%及10.9%；下游產品的繁榮傳導至上游動力電池企業，2020年下半年內地動力電池行業產量，裝車量按年增長28.3%及43.4%。
2020年中國三元電池銷量為34.8GWh，按年下跌34.4%，佔比52.8%：磷酸鐵鋰電池銷量為30.8GWh，按年增長49.2%，按年逆勢實現正增長，尤其是在2020年十二月，其按年增速高達244%，表現亮眼。一方面，隨着動力電池企業研發技術不斷成熟，寧德時代(300750.SZ)的CPT技術和比迪的刀片電池技術推廣應用均可降低成本，同時提高電池系統能量密度，使磷酸鐵鋰電池兼具高安全性和低成本的特點，增強市場競爭力。另一方面，內地新能源汽車市場競爭愈趨烈，磷酸鐵鋰相對於三元材料具有價格優勢，促使造車企業採購更多磷酸鐵鋰電池來降低生產成本，搶佔市場份額，例如宏光MINI EV以強勁的銷量勢頭四個月蟬聯中國新能源銷量冠軍，特斯拉(TELSA)Model 3(磷酸鐵電池版)、比亞迪漢等爆款車型也相繼推出。
2020年中國新源汽車市場共計72家動力電池企業實現裝車配套，按年減少七家，前十家動力電池企業裝車量共為58.4GWh，佔總裝車量份額91.8%，集中度進一步提高，寧德時代以31.79GWh的裝車量排名第一，市場佔比為50%，比亞迪(002594.SZ)和LG化學分別排名第二、第三，市場份額佔比分別為14.9%及6.5%，隨着市場競爭加劇，龍頭公司憑藉先發優勢積極擴產，如寧德時代、比亞迪、國軒高科(002074.SZ)等，有望進一步提升市場佔有率。
動力電池行業穩步向上，磷酸鐵鋰電池行情持續回暖，下游新能源汽車的殷切需求在2020年下半年實現，我們預計，2021年全球新能源汽車銷量有望達到431萬輛，按年增長40.4%，對應動力電池出貨量為267GWh，從細分市場看，受惠於技術更新與成本優勢，磷酸鐵鋰電池有望持續回暖，而三無路仍將是未來的主要方向，從競爭格局看來，未來龍頭企業市場份額將進一步提升。
風險方面，新能源汽車銷量或不及預期，競爭加劇、產品價格或下跌、技術革新的步伐超出預期。
我們推薦的核心標的包括寧德時代、億緯鋰能(300014.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、當升科技(300073.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、璞泰來(603659.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、星源材質(300568.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、天賜材料(002709.SZ)等。
中國銀河國際證券
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020