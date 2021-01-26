林嘉麒：北水蜂擁　忌心急高追

不過，投資者亦要留意，在北水一輪推升，即使港股已成為北水主力戰場，但同時要注意外資或本地投資者取態，假如被認為是估值過高或其他外圍因素影響而有減持意欲，股價最後亦會造成壓力。因此，個股基本面仍然相當重要。何況本周四(28日)為恒指結算日，結算日後大戶部署才是恒指未來關鍵，不宜盲目高追。

本月25至29日是「達沃斯」世界經濟論壇召開日子，今次以網上方式舉行對話會。全球70多個國家和地區的1,500多位政商界和社會組織領導人，將圍繞「把握關鍵之年，重建各方信任」這一主題深入交流。因此，市場亦期望美國新任總統拜登會否在今次論壇展示與中方關係緩和的一面。

另一焦點是美國聯儲局2021年首次利率會議。市場預計聯儲局將保持鴿派立場，官員們「可能會注意到去年12月會議以來經濟放緩的迹象」。目前投資者比較關心的是聯儲局何時縮減購債規模以及何時開始第一次加息。而聯儲局主席鮑威爾和其他政策制訂者認為近期內沒有任何理由改變債券購買計劃或利率。而鮑威爾曾經在1月14日的一次演講中表示，「現在不是討論退出的時候。」因此，今次聯儲局會議對短期美元走勢有重要影響，如果美元再轉弱，資金就要股票不要錢，結果更有利推高大市。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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