北水加快港股「洗血」？散戶揸住傳統藍籌唔郁點算好？

港股在北水護盤之下，恒指昨(25日)又再重上30,000點關，看來整固過後，走勢更似樣。呢架「大時代號」順風車，可以繼續安心坐！之不過，仍有唔少股友話，未能享受呢轉港股升浪，皆因升勢多集中喺中資新經濟股，其他傳統港企股好似被點穴，甚至逆市下跌，應該點應對？

當然，筆者認為，傳統港企股都有其價值，筆者之前都提及過藍籌地產股要開賣新盤股價會有支持。之不過，呢轉港股升浪既由北水帶起，如今「有錢人」(北水)的口味是中資股，魚缸啲錢側埋一邊，傳統港企股(不論藍籌與否)估值只怕難有大突破，唔少仍要在浮沉打底。中資新經濟股處於大時代，死守喺傳統港企股，一則未能享受大升市，二則會輸信心和入市感覺，股場陣前「雙輸」，尚有條件作戰嗎？

事實上，站在投資的角度，若然覺得自己的持倉有問題，着手逐步調整，總比死守為佳，尤其是觀乎如今的疫情和疫苗進展，若政府繼續慢十拍的作風，繼續堅持以禁聚來防疫，只怕年內經濟復甦都難有大進展，傳統港企股暫時尚未見「翻身」的時間表，被資金唾棄，不無道理。

其實，筆者認為，莫理係中資好、港資好；新經濟股，傳統經濟股好，股民未察覺投資風尚轉變，手持一堆「呆」股，愈跌愈唔肯走，累鬥累都係自己選擇。若然發覺檢討組合有問題，將部分前景不明、股價表現唔精神的個股沽出，套現小試牛刀短炒熱門股，係務實的做法。睇博唔博到短炒贏一轉，年內稍後時間或者有機會可以折扣價再翻兜啲價值型個股，都叫做有個機會。反正在投資道上，路不通就要求變。總好過望住北方「財神爺」南來港股大派「壓歲錢」，自己卻無份，得過「睇」字！

東網財經專欄作者 帥哥

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