耶倫獲參議院通過提名　成史上首位女財長

美國國會參議院周一（25日）表決通過，由74歲的聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)擔任財政部長，是美國首位女性出掌該職。參議院民主黨領袖舒默認為，耶倫有豐富的經驗，足以應對目前美國的經濟危機，大比數通過提名反映她會非常勝任。

參議院以84票贊成、15票反對，通過耶倫的財長提名，反對者都是共和黨人，部分人曾對總統拜登的1.9萬億美元(約15萬億港元)的新冠疫情紓困案、稅務及預算計劃表達疑慮。舒默表示，耶倫7年前成為首位聯儲局女主席，創下歷史，今次是她第二度創造歷史；又指財政部走廊掛有77張歷任財長肖像都是男性，對將加入首位女性肖像感到興奮。

參議院財政委員會早前以26票全票通過耶倫的財長提名，雖然有人不同意耶倫及拜登政府的部分方針，但認同盡快通過新政府經濟團隊的提名非常重要。耶倫將在與國會合作尋求通過紓困案，並審視美國的制裁政策，加強金融規管等。

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