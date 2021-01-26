納指再創新高　金價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.343；港匯反覆處7.7517；離岸人民幣(CNH)見

6.4876；美元兌日圓報103.78；歐元企1.2139；英鎊見1.3671。金價曾回落至1,854美元。布油反覆企55美元水平；紐油徘徊於52美元。道指期貨跌逾40點。

●聯合國發表全球經濟前景報告指，經歷了去年新冠肺炎疫情對經濟的打擊後，相信全球經濟有望在今年復甦4.7%，去年則萎縮4.3%。

●華爾街股市多隻常被沽空的股票周一急劇飆升。GameStop一度急升144%至159.18美元，全日收報76.79美元，升18.12%。此前該股遭沽空機構Citron Research唱淡，稱其股價只值20美元，但美國新興社交平台散戶則極力唱好GameStop表現。

●港股ADR指數自高位回落，按比例計算，收報29,870點，跌289點或0.97%。

●即月恒生指數夜期收報29,902點，跌174點，低水257點，成交26,123張。

●歐洲央行行長拉加德出席達沃斯世界經濟論壇研討會時稱，面對新冠肺炎疫情持續，防疫限制趨嚴，以及疫苗推出遲緩，歐元區經濟正面臨挑戰。不過，她認為，現時經濟環境仍正邁向復甦的步伐，進度可能有點緩慢，但不應偏離軌道。

●紐約3月期油收報每桶52.77美元，升50美仙或0.95%；布蘭特3月期油收報每桶55.88美元，升47美仙或0.85%。

●紐約2月期金收報每安士1,855.2美元，跌1美元或近0.1%，連跌3日。

●高盛發表報告相信，今年美國經濟將大幅反彈，預期當地GDP(國內生產總值)增幅達6.6%，較市場普遍預期高2.5個百分點。

●英國富時100指數收報6,638點，跌56點或0.84%；法國CAC指數收報5,472點，跌87點或1.57%；德國DAX指數收報13,643點，跌230點或1.66%。

●中資湧港，北水月內癲見2,504億，豪宅望升雙位數。

●新股快手周二起招股，券商預留逾2,500億孖展。

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