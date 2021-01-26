百濟神州：治療HIV藥薩溫珂在內地上市申請獲受理

注射用司妥昔單抗是一款單克隆抗體，已獲歐洲藥品管理局(EMA)及美國食品藥品監督管理局(FDA)批准用於治療人類免疫缺陷病毒(HIV)陰性和人類皰疹病毒8(HHV-8)陰性的成人特發性多中心卡斯特曼病(多中心Castleman病)成年患者，又稱iMCD。iMCD是一種罕見、危及生命的衰竭性淋巴組織增生的疾病。注射用司妥昔單抗是NMPA首批臨床急需境外新藥名單中的藥品。

百濟神州中國區總經理兼公司總裁吳曉濱稱，司妥昔單抗是一款用於治療特發性多中心型Castleman病的重要療法，已在40多個國家獲批。百濟神州與EUSA Pharma的合作基礎是共同承諾為中國和全球患者帶來有影響力療法。

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