古勝：福萊特玻璃吼低位買

在一眾科技股帶動下，周一(25日)港股升逾700點收報30,159點，成交金額達2,869億元。坦白講，恒指短短一個月升約3000點，以往並唔係未試過，但喺疫情肆虐、環球亂局之中，難免令人如墜雲霧，睇唔清前路。不過傳統話「有智慧不如趁勢」，大市要升千祈唔好擋路做淡，但做對沖另計。

而喺最近呢段時間，相信大家諗得最多嘅係唔夠貨，又或者睇住一眾科技股狂升、而自己手貨升得慢。老古當然明呢種感受，對於覺得唔夠貨的朋友，老古奉勸追貨記得要定止蝕位；而對覺得「隔離飯香」的朋友，如手上持倉質地唔差，咁一動不如一靜，反正資金輪動之下，總有一日會炒到。依家風高浪急，最緊要平復心情，切忌影響到日常生活。

最後睇走勢，福萊特玻璃1月初高見40.05元後調整，暫時於1月15日的28.9元見支持。不過參考去年10月初見28.6元高位後，經過兩個多月的整固才於1月初再創高位。料其最近或於30至34元之間上落整固，可吼低細注入市，上望阻力位40元，向下跌穿28元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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