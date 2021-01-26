陳蓓敏：阿里業務多元　建議候低吸納

美國新任總統就職，立即簽署了十多項行政命令，企圖把美國拉回民主黨執政路向。有報道指，拜登明天將公布第二輪行政命令，市場估計先以氣候問題，取回美國在世界議題上的話語權，藉以打壓中國。上周五美國三大指數，只有納指微升收市於13,543，其他兩大指數微跌。市場擔心全球疫情仍未受控，加上輝瑞提及供應歐洲疫苗或未能達原先協議貨量，金融市場存調整風險。今晚美國將公布1月消費者信心指數，可窺探市場對政府反應。明日美聯儲局議息。

世界經濟論壇「達沃斯議程」正舉行，全球70多個國家，達逾1,500名政商界領袖參與。今年主題為「把握關鍵之年，重建各方信任」。顯見各國希望全球經濟能夠重啟。重要是世界強國如何把玩行政及貨幣政策。

昨日恒指在年內第二度試探三萬點關口。市場焦點新股上場，本周先有視訊平台快手。市場估計其集資額有望高達480億元，再加上明星基金為基石投資者，快手真如其名快手認購。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。客戶持有騰訊及阿里巴巴)

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