日股跌逾百點 澳股向好

亞洲主要股市早段個別發展，日本日經225指數一度跌至28,613點，最新仍跌160點或0.5%，報28,661點。

南韓首爾綜合指數亦跌17點或0.5%，報3,191點。南韓去年第4季經濟按年收縮1.4%，按季增長1.1%，均好過市場預期，主要受出口的強勁支持，上季出口按季升5.2%，抵銷私人消費下跌1.7%的影響。去年全年經濟仍萎縮1%，為1998年來最差。

澳洲悉尼普通股指數則升32點或0.4%，報7,111點。

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