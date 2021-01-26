陳正犖：環球股市已陷入泡沫嗎？

MSCI環球股市指數2020年上升了14％，與被視為自大蕭條以來全球最嚴重的經濟衰退情況，背道而馳，2021年開局升勢持續，再上升約4％。美國股市尤其出色，標普500指數較去年初高出19%。以科技股為主的納斯達克指數甚至上升了51%。好像疫情從未發生過一般。

很多投資者將這種與經濟逆向的表現，歸功於央行措施。環球主要央行因應經濟衝擊，購買約5萬億美元的資產，幾乎是之前量化寬鬆措施的三倍，這穩定了金融市場，並使投資者重新投入風險資產。財政擴張政策亦有助於紓緩對經濟的損害。最近，疫苗面世更加鼓勵市場了消化不利消息，並放眼於在今年晚些時候的經濟復甦。但是，央行一邊廂希望盡力抵禦疫情打擊，但另一邊廂會否形成危險的股市泡沫？

回答這個問題，我們可以與過去40年來較大型的股市泡沫比較：1980年代後期的日本股市、1990年代後期的美國股市、2007年的新興股市。這三次泡沫爆破前三年，股市平均累升165%。目前被認為最有可能出現泡沫的納斯達克指數，過去三年累升96%，但2000年初見頂前三年累升逾2倍，亦遠遠2006至07年新興市場泡沫爆破前的升幅。美股更廣泛的指標，標普500指數之前三年累升44%，仍然遠遠落後於90年代末期見頂前三年累積一倍的升幅。至於MSCI美國除外環球股市指數，過去三年累計甚至未見明顯變動。

我們再用過去十年平均每股盈利推算的周期性調整市盈率(CAPE)，比較過往泡沫危機時的股市估值。納斯達克指數目前的CAPE為58倍，遠高於38倍的長期中位數，但仍明顯低於2000年初的113倍，亦低於80年代後期日本股市泡沫爆破前估值。標普500指數目前CAPE為36倍，同樣遠高於其長期中位數的23倍，但低於2000年初47倍的高位。MSCI美國除外環球股市指數CAPE目前為20倍，不僅低於長期中位數的25倍，與2000年初高位43倍比較，估值似乎仍算便宜。

我們不建議任何人追逐股市泡沫，因為它隨時可能爆破。但是，如果周期性調整市盈率有機會上試之前高位，那麼股市仍然可能進一步上漲。當前情勢下，比較好的投資策略，或許是投資估值偏低的股票市場，並且保持投資組合中價值股與成長股的平衡配置。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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