港股跌穿三萬點關　騰訊港交所回吐

港股經過昨日急升，今早開市回吐266點，恒生指數報29,892點。國企指數低開76點，報11,884點；科技指數跌64點，報10,142點。

幾隻破頂股有沽壓，香港交易所跌3.2%，報535港元；騰訊跌2.8%報745元；美團跌2.3%報390.6元；創科實業跌1.6%報124.7元，是表現最差幾隻藍籌。

其他重磅股個別發展，阿里巴巴及小米集團跌1%；滙豐控股跌0.9%；建設銀行跌0.5%；中國移動跌0.2%。友邦保險及中國平安無起跌；中國海洋石油逆市升3.3%，是表現最佳藍籌。

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