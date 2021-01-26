滬深3大指數向下　軍工股領跌

內地股市向下，滬綜指低開13點或0.37%，報3,610點；深成指低開72點或0.46%，至15,637點；創業板指數低開19點或0.5%，至3,335點。

板塊方面，船舶製造股領挫2.7%，飛機製造股跌2%，金融、水泥及有色金屬股跌0.6%至0.7%，地產股跌0.3%；而煤炭及釀酒股分別升0.2%及0.5%，

個股方面，創業板天海防務跌停板。該公司公告稱，因涉嫌違反證券期貨相關法律法規，證監會決定對公司進行立案調查。

中文在線高開12%，公司擬引進上海閱文及深圳利通等成為公司主要股東。

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