騰訊成主要股東！百奧互動曾飆84%創新高
2021年01月26日 10:14
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百奧公布，騰訊於周一透過全資子公司THL H Limited合共購入該公司3.26億股，佔公司已發行股本約12%，並成為該公司主要股東。賣方分別為Stmoritz Investment Limited(涉及81,515,820股份)，Bright Stream Holding Limited(涉及81,515,820股份)，LNZ Holding Limited(涉及88,487,640股份)及Angel Wang Holding Limited(涉及74,544,000股份)。
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