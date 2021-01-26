投資者撈貨！虛擬貨幣基金及產品上周流入百億元破紀錄

外媒報道，虛擬貨幣資產管理公司CoinShares周一(25日)發布數據，經過數周小額流出後，上周流入虛擬貨幣基金和產品的資金達到創紀錄的13.1億美元(約102.18億港元)，反映投資者或趁比特幣及其他虛擬資產價格下跌時撈底。

截至1月22日，虛擬貨幣行業的管理資產(AUM)規模從1月8日344億美元的歷史高位，下滑至297億美元。截至2019年底總AUM僅20億美元。

CoinShares投資策略師James Butterfill認為，由於比特幣價格急速抽升，投資者今年對價格的變動非常敏感。他補充，近期價格回軟是由美國財長耶倫最近的評論，以及對比特幣區塊鏈出現「雙重支付」所引發，目前看來是買入良機，令上周資金流入突破了歷史紀錄。

CoinShares數據顯示，上周流入虛擬貨幣的資金有97%流向比特幣，第二大加密貨幣以太幣則淨流入3,400萬美元。

據CrypoCompare資料，比特幣最新報32,343美元，跌1.31%。

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