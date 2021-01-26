中歐投資協定向拜登撥冷水？德國經濟部長解畫…

中歐投資協定在美國總統拜登上任幾周前達成共識，選時引來熱議。外媒引述消息指，這將打擊拜登「聯歐制中」的主張。對此，德國經濟暨能源部長Peter Altmaier強調，該協定「不是一個錯誤」。

報道引述Altmaier表示，中歐投資協定在很大程度上，就像是美國已經與中國達成的孿生協議，旨在創造一個公平的競爭環境。他指出，對此感到很樂觀，因可在全球範圍發展協商，並簽署更多類似協定，美國在與其他國家協商時，也將遵循此一路徑。

經過數十年的協商，歐盟委員會員會於去年12月30日宣布與中國達成投資協定，但該協議仍有待歐洲議會批准。歐盟貿易執行委員Valdis Dombrovskis表示，該協定旨在解決中歐經濟失衡的問題。

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