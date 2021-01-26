印度永久禁用59個中國應用程式　包括TikTok及Wechat

印度去年6月宣布，禁用59個中國手機應用程式，其後更把範圍擴大。中印邊境糾紛持續之際，印度媒體周一(26日)報道，印度電子和信息技術部發布通知，永久禁用上述59個應用程式，包括影音分享程式抖音海外版TikTok、通訊程式Wechat、UC瀏覽器、百度等。

印媒引述消息人士指，當局的通知於上周發布。印度去年實施禁令時，指控這些應用程式損害該國主權和完整性、國防、國家安全及公共秩序，但給予有關公司機會，解釋其在遵守私隱和安全要求方面的立場，要求他們回答一系列問題，但有關公司的回應及解釋未讓當局滿意。

TikTok一名代表表示，公司正在評估印方的通知，並將在適當情況下作出回應。印度電子和信息技術部則未有進一步評論有關決定。印度政府自去年6月起，先後禁制267個中國手機應用程式，除了上述首批59個，去年7月另禁47個，9月禁用百度搜索等118個應用程式，11月再禁全球速賣通、釘釘等43個應用程式。

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