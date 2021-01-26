渣打料美國不會對中國手軟　拜登上任競爭勢持續

韋浩思接受外電訪問時表示，在拜登領導下，美國不會對中國手軟，但會讓中國與美國盟友一起到談判桌前，磋商重要的議題。他續稱，中美對抗會持續，但形式將有所不同，美國會採取更加多邊主義的方式、更可預測的做法，他相信這會為雙邊關係帶來更多的穩定性。

近期香港政治局勢緊張，使滙豐等競爭對手受到衝擊。但他表示，渣打仍將香港視為重要金融中心，渣打總部雖在倫敦，但業務重心面向亞洲。他希望於中期內形勢能夠平靜，有信心將從中受益。

英國和歐盟上月達成脫歐後的雙邊貿易協議，但未有詳細說明英國的金融服務業。他稱，雖然英國在部分領域或存在分歧，但提醒在其他領域中盡可能保持接近亦十分重要性，這樣才符合雙方的利益。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020