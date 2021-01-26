陳炳強：大市長線可續升 阿里追落後值博
2021年01月26日 10:35
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港股周二(26日)回吐，資深股評人陳炳強認為技術調整不會太多，恒指20天線可作參考，即28,400點水平，睇好大市長遠可繼續升。
至於ATMX方面，陳炳強認為現水平再追入值博率不高，可待回調之後才買入，當中小米(01810)及阿里巴巴(09988)比較值得考慮，尤其是阿里之前受當局反壟斷政策困擾，但隨着創辦人馬雲現身，陰霾似乎已掃除。他指ATMX中哪一隻回吐比較深，就可選擇買入。
近日急升的港交所(00388)，陳認為其股價走勢有變弱迹象，成交追不上，升得太急且超買，技術層面顯示短線回吐壓力，可待跌至500元或樓下才吸納。
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