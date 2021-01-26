【瑞通推介】恒指高位調整 資金撈新經濟股好倉
2021年01月26日 10:48
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望新紓困計劃進展，美股隔晚個別發展，道指曾挫逾400點，收市跌幅收窄至36點(或0.12%)，報30,960點，納指則繼續創收市新高。恒指昨急升711點(或2.4%)，收報30,159點，盤中曾升至30191點創21個月新高。今早回落近500點，一度回至29,700點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.2億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期港股高位將見調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點，而熊證街貨重貨區為收回價30,400至30,499點。
騰訊(00700)昨曾飆11%，創出767.5元歷史新高，收漲10.9%於766.5元，市值增至7.35萬億元，14日RSI升至80以上。陸續有券商給予騰訊逾800元目標價，料集團未來十年在搜尋、電子商務、社交短片等業務有強勁變現能力。股份亦連日獲北水追捧，昨再錄逾67億元淨買入。騰訊今早回調5%，一度跌穿730元，暫結束四連升走勢。昨有逾9200萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾1億元淨流入。
汽車股抽高，吉利汽車(00175)昨曾漲7%至34.25元，收報33.8元，升5.6%，收復10天線。據報法拉第未來擬與吉利集團合作生產電動車。吉利今早漲逾7%破位，升至36.45元的新高位置。昨分別有逾3600萬元和逾120萬元淨流入其好倉和淡倉。
阿里巴巴(09988)於ATM中走勢最為落後，上日升至262.8元後遇阻，收市升幅收窄至3%，報258元。集團將於下周一公布財年第3季季度業績，股價今早曾跌逾2%，回至253元以下。上日有逾4100萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾240萬元淨流入。
合資格科創板股票下月起獲納入滬深港通買賣，另今年以來港股成交和北水流入持續高企，兼據報百度計劃最早於今年3月在香港第二上市，港交所(00388)上日強勢破頂，以接近全日高位553元收市，急漲8%，14日RSI升至88水平。大市今早整固，港交所跟跌近6%，一度跌至520元以下。昨有逾18億元北水淨流入港交所，輪證資金流方面，逾2,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流入。
友邦(01299)上周創下109.3元歷史高位後錄三連跌，昨一度跌穿100元關，其後倒升近2%收市，報102.1元。今早好淡爭持，守穩100元關口。昨有逾960萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：5.2倍
騰訊價外、中短期沽(20153)，行使價：566.28元，2021年6月到期，實際槓桿：6.2倍
吉利價外、中年期購(11530)，行使價：43.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.4倍
吉利價外、中短期沽(11543)，行使價：28元，2021年7月到期，實際槓桿：3倍
阿里價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：6.4倍
阿里輕微價外、中年期沽(22840)，行使價：238.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.7倍
港交輕微價外、中年期購(21477)，行使價：588.8元，2021年8月到期，實際槓桿：5.4倍
友邦輕微價外、中短期購(23002)，行使價：112.8元，2021年6月到期，實際槓桿：7.3倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(51229)，收回價：29110點，槓桿比率：40倍
恒指熊證(51211)，收回價：30240點，槓桿比率：41倍
騰訊牛證(59813)，收回價：677.3元，槓桿比率：10.7倍
騰訊熊證(65737)，收回價：808元，槓桿比率：8.4倍
吉利牛證(52059)，收回價：31.08元，槓桿比率：6.3倍
吉利熊證(63462)，收回價：39.38元，槓桿比率：7.6倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：14.4倍
阿里熊證(55539)，收回價：288.88元，槓桿比率：5.8倍
港交牛證(59264)，收回價：478.88元，槓桿比率：10.5倍
港交熊證(51328)，收回價：587.88元，槓桿比率：7.2倍
友邦牛證(61935)，收回價：95.5元，槓桿比率：13.4倍
友邦熊證(60309)，收回價：110.8元，槓桿比率：9.3倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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