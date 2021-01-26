【高盛推介】騰訊下試730元 高槓桿輪證有咩揀？
2021年01月26日 10:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)自上周三起連升四日，累計升逾17%，當中昨日高見767.5元，再創歷史新高，收市升約10.9%。今早則跟隨大市回落，早上低開約2.8%後跌幅擴大，最低見727元。現報730元，跌約4.8%，落後大市。有券商就騰訊手機遊戲趨勢強勁，廣告及雲端業務亦見發展機會等看好因素，料騰訊於未來兩年收入可錄得約25%及近30%的EBIT增長。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價830元。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續追捧淡倉，分別錄得約5,390萬及5,500萬元資金流入認沽證及熊證。而認購證於昨日亦獲資金轉向，錄得約960萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，亦見北水昨日繼續追捧騰訊，錄得約67.6億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面可留意屬市場上少數面值低於0.5元，敏感度較高的高槓桿騰訊購(22330)，行使價909.38元，2021年06月23日到期，實際槓桿6.2倍，市場上少數面值低於0.5元認購證，敏感度較高。貼價選擇可留意年期約3個月的高槓桿騰訊購(14835)，行使價800.5元，2021年04月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市騰訊牛(69606)，與現價有約39元收回距離，收回價690.99元，行使價688.49元，換股比率100，槓桿比率15.3倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。並可留意屬近牛的低面值騰訊牛(60860)，收回價676.18元，行使價673.68元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，低面值、相近收回價近牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意低面值騰訊牛(53964)，與現價有約70元收回距離，收回價660.18元，行使價657.68元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，低面值遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(22885)，行使價595.38元，2021年05月25日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿。價外選擇可留意年期約5個月的高槓桿騰訊沽(21564)，行使價565.38元，2021年06月24日到期，實際槓桿6.7倍，價外、高槓桿。熊證方面可留意屬活躍條款的新上市騰訊熊(69701)，與現價有約50元收回距離，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，新上市、活躍條款。
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