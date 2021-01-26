大摩料北水將推升體品股估值 上調安踏李寧等目標價
2021年01月26日 10:53
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投資銀行——摩根士丹利發表的研究報告指出，北水流向內地體品股板塊的趨勢將持續，有望繼續推升板塊估值，且料可受惠於完成清理存貨、需求重納上升周期，以及市場份額上升等，故上調安踏(02020)、李寧(02331)和滔搏(06110)的目標價，其中安踏目標價由95港元上調69%至161元，李寧由37元上調73%至64元，滔搏由13.1元上調17%至15.3元。
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