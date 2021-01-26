國際半導體產業公會籲美國檢討對中國禁令

國際半導體產業公會(SEMI)昨(25日)致函美國商務部，要求重新檢討特朗普政府對中國內地的出口管制令，並批這反使美國企業受害。外媒引述白宮在發言人表示，美國總統拜登會以戰略耐心「strategic patience」對待貿易、科技戰，並會仔細審視現有法令是否能確保美國資料與頂尖技術，但目前沒有任何進度可報告。

據報該信函指出，特朗普政府單邊主義規則已使任何美國的潛在利益隨時間流逝，使規則本身效果降低，對美國產業造成不必要傷害，也讓出口商更易受報復，或讓中國以外的半導體商也嘗試不再依賴美國，歐盟去年底通過計劃要實現半導體自主研發供應，即是一例。

SEMI全球總裁兼執行長Ajit Manocha批判特朗普的出口管制令缺乏整體考量，去年8月17日全面阻斷華為取得商用先進製程晶片，影響很多半導體生產和封測商。他認為，新政府應該透過多邊協商，創造公平競爭環境，同時盡快消化堆積如山的供貨許可證，才能最大程度降低特朗普政府對美國國家安全、經濟競爭力的損害。

白宮發言人Jen Psaki稱，中國領導人在世界經濟論壇反對貿易戰、科技戰、經濟脫鈎的呼籲，不會改變拜登政府對華戰略，白宮數周內會和國會、國際盟友商議做法，並表示華為是中美競爭重點，中國的商業間諜活動、竊取知識產權權、強迫技術轉移仍值得關注，美方須加強防範，確保美國技術不會用於解放軍擴建。拜登會確保所有對華做法都事先和國會、盟友商議與協調後再執行，並承諾會阻止中國在很多方面的違法行為，美國需要更全面戰略與更有系統性作法來解決這些問題，目前所有特朗普作法，包括實體清單、關稅、中企下市、抖音海外版TikTok與微信海外版WeChat等禁令，都會被專業團隊重新審視是否繼續執行。

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