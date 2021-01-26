日媒指面對缺「芯」問題　各國紛向台灣求救

美國對中國實施制裁，加上全球汽車市場需求欣切，全球車用晶片短缺，日本車廠也面臨同樣問題。外電報道，日本經濟產業大臣梶山弘志今(26日)表示，日本政府已透過日本台灣交流協會，請託台灣當局要求製造商增產，其他國家如德國亦有類似的請求。

分析指，半導體缺貨現象將持續近半年，汽車製造商等的收益亦可能會受到影響。全球大型汽車廠商已紛紛被迫壓縮產能，上半年全球減產規模或達到150萬輛左右。

日本Renesas、東芝及荷蘭恩智浦半導體等世界半導體大型廠商，都已決定上調針對汽車和通信設備用產品的價格，升幅介乎一至兩成為主。汽車半導體的利潤空間較小，且存在如供過於求、價格迅速下跌的風險，若為增產而加快推進投資，有可能導致浪費。

面對各國極需晶片，台灣表示已積極與台積電溝通，由優化生產效率增加供給優先提供給相關車用晶片業者。台積電則稱，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援其產能的需求。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020