傳Apple Watch 7將推血糖監測功能　採光學感測器技術

踏入2021年，市場早前已預測迎來Apple Watch Series 7新產品，將搭載更新的健康偵測功能。外媒最新報道，Apple Watch Series 7將推出血糖監測功能，採用光學感測器技術。

據消息指出，蘋果公司已經獲得血糖監測的專利，並且正致力於在光感測器技術商業化前確保可靠性和穩定性。蘋果公司的光學感測器技術被認為是不需要植入皮膚連續監測血糖的解決方案。

消息又表示，蘋果公司一直對Apple Watch增加血糖監測感興趣，並於2017年成立一個由生物醫學專家和顧問的團隊，專門研究非侵入式監測血糖的感測器，且該感測器已經過臨床試驗。

事實上，蘋果公司行政總裁Tim Cook去年底表示，Apple Watch已測試「令人興奮的」功能。而蘋果公司近年持續在Apple Watch中增加健康相關新功能，例如測量血氧水平或心電圖的功能。

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