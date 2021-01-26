內地加強半導體發展　上海擬倍增規模　廣東推強芯行動

近日上海與廣東政府不約而同強調要加強半導體產業發展，上海方面強調在十四五期間內推動半導體產業規模倍增，廣東則是將進行「強芯行動」。

上海市在十四五期間將強化高階產業領導功能，按照高階、數碼、融合、集群、品牌的產業發展方針，推動半導體、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模倍增。同時也要加速發展電子訊息、汽車、高階設備、先進材料、生命健康、時尚消費品等六大重點產業，大力推動經濟數碼化、生活數碼化、治理數碼化。

廣東省將深入實施「廣東強芯」行動，加速在半導體、工業軟件、高階設備等領域的實力。瞄准人工智能、區塊鏈、量子科技、生命健康、種子科學等前緣領域的研發，並培育具產業前景的產業。未來將全力發展數碼經濟，促進數碼經濟和實體經濟融合；鞏固數碼產業發展優勢，推動人工智能、大數據、區塊鏈、物聯網等產業發展；並強化發展5G產業，推動超高畫質影音產業發展試驗區建設，加速4K、5G技術規模化應用。

另一方面打造工業互聯網示範區，建設工業互聯網平台，支持產業鏈企業結合雲端，加速工業製造技術和工藝軟件化、數碼化。

廣東全省GDP產值已從2015年的7.5萬億元人民幣，上升至2020年逾11萬億元人民幣，年均增長6%，連續32年位居全中國第一。先進製造業、高技術製造業增加值佔規模以上工業比重分別達56.1%、31.1%，現代服務業增加值則佔服務業比重達64.7%。

此外，去年廣東省研發經費支出從1,800億元人民幣上升至3,200億元人民幣，佔地區生產總值比重從2.4%提高到2.9%，區域創新綜合能力為全中國第一，有效發明專利量、PCT 國際專利申請量保持在全中國第一。

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