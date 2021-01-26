連敬涵：恒指下月有望升上33000點
2021年01月26日 11:02
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港股周二(26日)有沽壓，恒指暫跌逾400點。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，大市有調整實屬健康現象，並非全部板塊捱沽，預期恒指下月繼續破頂，上望33,000點，低位為10天線29,300點。
新股快手科技(01024)招股氣氛熾熱，導致資金流走抽新股，大市有所調整。他看好最近新股走勢，快手科技首掛有會升逾5成。若投資者資金充裕，不妨以乙組申購。惟他提醒，投資者需衡量成本非常高，而且中籤率不高。若資金不足，則以現金小注投資較值博。
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