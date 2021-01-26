承接去年復甦勢頭　內地經濟1月增長步伐加快

外電報道，最近數據顯示，繼去年被視為唯一錄得正增長的主要經濟體後，踏入新年，內地經濟1月份增長有所加快，經濟表現料可進一步領先於競爭對手。

報道指出，在出口、房地產和股市強勁表現的拉動下，1月內地經濟增長加快。其中，1月前20日按年增長近11%，其中對中國的出口增長19%，表明在2月份春節假期前需求旺盛。

此外，一項生產者價格跟蹤指標升至零上方，為遭受疫情衝擊前的2020年1月以來首次錄得正值。金屬期貨繼續維持高位，中國最大的銅貿易商之一表示，銅價可能在今年上半年再漲10%。不過，螺紋鋼和鐵礦石庫存的增加表明，價格漲勢可能放緩甚至是逆轉。生產者價格結束近期的下跌走勢，有利於下游公司，表明經濟正在回歸常態。

報道又指出，內地股市繼續飆升，滬深300指數幾乎回到2007年底創下的歷史高點，提振對總體經濟的看法。

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