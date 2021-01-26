高盛上調友邦目標價至116元 評級維持買入
2021年01月26日 11:04
東網電視更多新聞短片
高盛發表報告，指區內新一輪社交隔離措施將阻礙友邦保險(01299)今年的銷售回復步伐，下調今明兩年新業務價值分別4%及6%，明年新業務價值或未能回到前年的水平。該行表示，下調反映內地旅客仍未能訪港，及中港之間的保障型產品差距收窄。
該行續指，友邦在新的監管指引下每年內地可開設兩個省份辦公室，多於該行預測的一個，加上其自身優勢，相信在疫情過後可快速重拾增長動力，加上中國市場推動增長，將友邦目標價由85港元上調至116元，評級維持「買入」及續列入「確信買入」名單。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020