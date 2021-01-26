張智威：港股暫「乾塘」 或下試29300點
2021年01月26日 11:05
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港股周二早間回吐逾500點，信誠證券聯席董事張智威表示，恒指未能連日企穩三萬點以上，加上這幾日有快手(01024)等數隻焦點新股開始招股，抽掉市場資金，令股市「乾塘」，預期恒指短期內要稍作整固，支持位先看10天線，即29,300點水平。
他指出，近期港股升浪主要由新經濟股推動，若投資者想趁市況調整吸納，可轉向揀選傳統股份博追落後，例如領展房產基金(00823)及中國人壽(02628)。至於周二早間逆市上升的吉利汽車(00175)，他指其業務前景仍看好，惟現時股價過高，宜回落至30港元才考慮。
新股市場方面，快手無疑是認購首選，他建議投資者可盡借孖展認購。
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